На велодорожке на проспекте Манаса вновь идет стихийная торговля

На велодорожке в районе пересечения проспекта Манаса и улицы Боконбаева развернулась стихийная торговля. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, на велодорожке продают книги, а напротив, за отделением «Кыргыз почтасы», — мясо и продукты.

На «стихийщиков» жалуются постоянно. По информации мэрии, на улице Абдрахманова и проспекте Манаса проводятся рейды по их разгону, однако торговцы возвращаются на свои места.

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