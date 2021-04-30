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Агент 024

В жилмассиве «Арча-Бешик» в Бишкеке не убирают мусор

На Пятой улице в жилмассиве «Арча-Бешик» не убирают мусор. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Уже около месяца сотрудники МП «Тазалык» не вывозят мусор. Недавно начали делать дороги, но проезды открыты. Мусоровозы могут беспрепятственно проезжать. А квитанции за вывоз отходов приходят вовремя», — отметил он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/192350/
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