20:15, 30 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО
В жилмассиве «Арча-Бешик» в Бишкеке не убирают мусор
20:15, 30 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО
На Пятой улице в жилмассиве «Арча-Бешик» не убирают мусор. Об этом 24.kg сообщил читатель.
«Уже около месяца сотрудники МП «Тазалык» не вывозят мусор. Недавно начали делать дороги, но проезды открыты. Мусоровозы могут беспрепятственно проезжать. А квитанции за вывоз отходов приходят вовремя», — отметил он.
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