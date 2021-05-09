15:12
USD 84.77
EUR 102.46
RUB 1.14
Агент 024

Мгновения жизни. В окрестностях Ала-Арчи и южный берег Иссык-Куля

Майские праздники и прекрасная погода. Что еще надо для того, чтобы немного попутешествовать по стране? Кто же не выбрался из городов, предлагаем сделать это с помощью наших авторов и полюбоваться красотами республики хотя бы виртуально.

Начнем с пригородов Бишкека. «Это пруд выше села Кыз-Моло, фотография сделана летом 2008 или 2009 года», — написал Николай Фаустов.

Николая Фаустова
Фото Николая Фаустова. Закат на пруду

Вместе с нашим постоянным автором Владиславом Ногаем побродим в окрестностях Ала-Арчинского водохранилища.

А теперь, будем надеяться, последний раз этой весной посмотрим на снег. В последней декаде апреля у нас похолодало, но снег выпал только в предгорьях. Их и запечатлел Эрик Абдрахманов.

Теперь отправимся с помощью Наили Хамзиной на южный берег Иссык-Куля, в район знаменитого каньона Сказка.

Завершим наше путешествие на юге Кыргызстана — в Узгене, где сделал свое фото Мирбек Муратов.

Мирбека Муратова
Фото Мирбека Муратова. Узген

Надеемся, работы наших авторов вам понравились. Кстати, стать одним из создателей нашей рубрики и рассказать о своих любимых местах Кыргызстана может любой желающий. Сделать это совсем не сложно.

Читайте по теме
Мгновения жизни. Южный Иссык-Куль и горы Кыргызстана

Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку на электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp 0555312024.

Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/192062/
просмотров: 204
Версия для печати
Материалы по теме
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Мгновения жизни. Южный Иссык-Куль и горы Кыргызстана
Мгновения жизни. Горы Кыргызстана и утренняя Сулайман-Тоо
Мгновения жизни. Зимняя Иссык-Ата и река Нарын
Мгновения жизни. Горы и окрестности Бишкека
Мгновения жизни. Окрестности Бишкека, горы и облака
Мгновения жизни. Перевал Кара-Гоо и по дороге на Сон-Куль
Мгновения жизни. Токтогульское водохранилище и летний Ош
Мгновения жизни. Аламединское ущелье и озеро Ара-Коль
Мгновения жизни. Февральский Орто-Токой и январский Иссык-Куль
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Контрабанда ГСМ в Таджикистан. Активисты не пропускают бензовозы через границу Контрабанда ГСМ в Таджикистан. Активисты не пропускают бензовозы через границу
В&nbsp;Бишкеке ветеранов поздравили с&nbsp;Днем Победы плакатом с&nbsp;немецкой каской В Бишкеке ветеранов поздравили с Днем Победы плакатом с немецкой каской
&laquo;Безопасный город&raquo;. Из-за ям&nbsp;на&nbsp;дороге в&nbsp;Бишкеке приходится нарушать ПДД «Безопасный город». Из-за ям на дороге в Бишкеке приходится нарушать ПДД
Бизнес
Помним и&nbsp;гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с&nbsp;Днем Победы Помним и гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы
&laquo;Бакай Банк&raquo; поздравил ветеранов ВОВ «Бакай Банк» поздравил ветеранов ВОВ
14&nbsp;дней бесплатного контента в&nbsp;онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline 14 дней бесплатного контента в онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline
Онлайн-шествие &laquo;Бессмертный полк&raquo; в&nbsp;приложении MEGA24 Онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении MEGA24
9 мая, воскресенье
15:00
Мгновения жизни. В окрестностях Ала-Арчи и южный берег Иссык-Куля Мгновения жизни. В окрестностях Ала-Арчи и южный берег...
14:10
На улице Интергельпо в Бишкеке разрушают историческое здание
13:38
День Победы. В Оше осталось всего пять ветеранов Великой Отечественной войны
13:25
Никто не забыт. В Чолпон-Ате отпраздновали День Победы
13:11
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились три медработника