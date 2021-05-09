Мгновения жизни. В окрестностях Ала-Арчи и южный берег Иссык-Куля

Майские праздники и прекрасная погода. Что еще надо для того, чтобы немного попутешествовать по стране? Кто же не выбрался из городов, предлагаем сделать это с помощью наших авторов и полюбоваться красотами республики хотя бы виртуально.

Начнем с пригородов Бишкека. «Это пруд выше села Кыз-Моло, фотография сделана летом 2008 или 2009 года», — написал Николай Фаустов.

Фото Николая Фаустова. Закат на пруду

Вместе с нашим постоянным автором Владиславом Ногаем побродим в окрестностях Ала-Арчинского водохранилища.

А теперь, будем надеяться, последний раз этой весной посмотрим на снег. В последней декаде апреля у нас похолодало, но снег выпал только в предгорьях. Их и запечатлел Эрик Абдрахманов.

Теперь отправимся с помощью Наили Хамзиной на южный берег Иссык-Куля, в район знаменитого каньона Сказка.

Завершим наше путешествие на юге Кыргызстана — в Узгене, где сделал свое фото Мирбек Муратов.

Фото Мирбека Муратова. Узген

Надеемся, работы наших авторов вам понравились. Кстати, стать одним из создателей нашей рубрики и рассказать о своих любимых местах Кыргызстана может любой желающий. Сделать это совсем не сложно.

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