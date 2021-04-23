Кыргызстанец Кубанычбек Кожоев баллотируется в Госдуму от партии «Единая Россия»

Президент общероссийской общественной организации «Кыргызский конгресс» Кубанычбек Кожоев баллотируется в Госдуму РФ от партии «Единая Россия». Об этом на своей странице в Facebook сообщил пользователь Максым Баткенский.

Фото Facebook. Кубанычбек Кожоев баллотируется в Госдуму от партии «Единая Россия»

По его словам, сейчас проходит предварительное голосование в онлайн-формате.

«Если наши соотечественники с российскими паспортами соберутся, составят списки до конца месяца Рамазан, то у кыргызов будет уникальная возможность впервые в истории избрать своего земляка в Госдуму. Права миллионов мигрантов будут защищены», — написал он.

Отметим, что Кубанычбек Кожоев является президентом крупной диаспоральной организации этнических кыргызов за рубежом, официально зарегистрированной в Минюсте России.

Общероссийский кыргызский конгресс — единственная общественная организация федерального значения, представляющая интересы как постоянно проживающих кыргызстанцев, так и временно пребывающих трудовых мигрантов в России.

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