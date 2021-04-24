Школьников Бишкека учат по брошюрам с некорректными сведениями о религиях

Ученикам начальных классов преподносят недостоверную информацию об основателях мировых религий. Об этом сообщает пользователь Facebook Эльман Искендеров.

Фото Эльмана Искендерова. Учебник по этике

По его словам, дочь его друга учится в четвертом классе одной из бишкекских школ в 5-м микрорайоне. На уроках этики детям раздают брошюры, в которых содержатся некорректные сведения. В частности, в пособие указано, что бог послал на землю своих посланников: Иисуса, Аллаха и Будду, которые создали три религии — христианство, ислам и буддизм. Но, как всем известно, Аллах и Будда никогда не были на земле.

«Интересно, какой идиот пропустил эту информацию в школьную программу начальных классов?» — задается вопросом мужчина.

Главный специалист управления образования мэрии столицы Чынара Бактыгулова рассказала 24.kg, что с 1-го по 7-й классы в школах была программа по этике, где также затрагивали темы религии. Сейчас этот предмет остался только у учеников начальных классов (с 1-го по 4-й).

«В четвертом классе есть такие темы: этические нормы и правила в разных религиях — буддизм, христианство, ислам. Но углубленно религию дети не изучают. Преподаватели сами находят пособия, берут материалы из интернета — в основном это российские рабочие тетради. В силу своих возможностей преподают этот предмет. Но насколько я знаю, со следующего года этику преподавать уже не будут, потому что ее интегрируют с родиноведением», — заключила Чынара Бактыгулова.

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