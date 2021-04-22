В Новопавловке мемориал погибшим в Великой Отечественной войне завалили мусором. Об этом в Facebook сообщила местная жительница Светлана Тищенко.

«С 15-го числа наблюдаю эту кучу мусора, и никому нет дела. Звонила в отдел ЖКХ по Новопавловке, и мне сказали, что мусор там, потому что народ его бросает постоянно, а они устали его убирать. Обещали, что к 9 Мая уберут. Видимо, у нас помнят и гордятся ветеранами только в День Победы. Наклейки наклеят, ленточки повесят, цветочки приедут возложить, а до 9 Мая нельзя. До праздника ветеранов нет. Почему нельзя организовать субботники и вывезти мусор?» — возмутилась она.

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