Ямы заделали брусчаткой. В мэрии Бишкека не знают, кто раскопал дорогу

В санитарно-экологической инспекции мэрии Бишкека выясняют, кто проводил работы в районе пересечения улиц Ахунбаева и Бакаева. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, в управлении капитального строительства мэрии проинформировали, что на этом участке работу проводило ОсОО «КИВ». Однако представители компании на встрече с инспекторами информацию опровергли.

Инспекторы СЭИ выясняют, кто проводил работы для дальнейшего восстановления асфальта.

Напомним, читатель сообщил, что в районе пересечения улиц Ахунбаева и Бакаева ямы на дороге заделали брусчаткой.

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