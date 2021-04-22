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Агент 024

На улице Раззакова в Бишкеке просят восстановить тротуар

На улице Раззакова выше Боконбаева жители просят восстановить тротуар. Видео 24.kg прислала читательница.

«Центр города. Раньше был тротуар, теперь все перекопали. Мамочкам с колясками пройти нереально. Можно же как-то окультурить», — сообщила она.

Отметим, с 25 апреля начнется ремонт еще на восьми улицах Бишкека. Как сообщили в мэрии, заменят не только дорожное полотно, но и сделают тротуары и ирригационную систему.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/191048/
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