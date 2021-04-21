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Агент 024

Езда по встречке. В Бишкеке Toyota Ist выехала на перекресток с нарушением ПДД

Читатели присылают 24.kg видео и фото с нарушителями Правил дорожного движения.

«Грубое нарушение: выезд со встречной на перекресток. Toyota Ist ехала по улице Асаналиева через улицу Толстого в сторону Ошского рынка», — написал автор ролика.

Honda Stepwgn (госномер 3830BB) поехала по полосе встречного движения по улице Жукеева-Пудовкина.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Нарушение ПДД в Бишкеке

Согласно данным портала Carchek.kg, у владельца этого авто штрафов на 7 тысяч сомов.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/190945/
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