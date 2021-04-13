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Агент 024

Езда по встречке. Водители пересекают сплошную линию, создавая опасные ситуации

Читатели присылают 24.kg видео с нарушителями Правил дорожного движения.

На полосе встречного движения постоянно ездят на улице Асаналиева.

Создал, выехав на встречку, аварийную ситуацию водитель на «Мерседесе» (09KG431ABS) на перекрестке улиц Ахунбаева и Жукеева-Пудовкина.

Ранее читатели сообщили, что на перекрестке улиц Юнусалиева и Ахунбаева водитель маршрутки выехал на полосу встречного движения, проехал стоп-линию и повернул направо со второй полосы.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/189898/
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