Внимание, розыск! В Сокулукском районе пропал 13-летний Никита Касымов

В Сокулукском районе в селе Селекционном пропал 13-летний Никита Касымов. Об этом в социальных сетях сообщают соседи ребенка.

Фото из Instagram. Пропавший Никита Касымов

По их словам, он вышел из дома 21 марта и не вернулся до сих пор.

«Он уже сбегал из дома года три назад, я не знаю точно, где его нашли. Мальчик не хотел возвращаться домой, потому что его мать пьет и не смотрит за ним. Он постоянно голодный, раздетый, неопрятный. Живет семья на квартире без условий. Все мои знакомые всегда кормили Никиту. Мальчик очень хороший и умный. Помогите его найти. Мой сын дружит с ним, помогите найти», — пишет пользовательница Instagram.

Тех, кто владеет информацией о местонахождении Никиты Касымова, просят сообщить по телефонам: 0505222957, 0555222957 (WhatsApp).

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