Вместо стоянки свалка. В «Востоке-5» Бишкека обнаружили опасный забор

Забор на пересечении улиц Торекула Айтматова и Мамбетова в столичном микрорайоне «Восток-5» стал опасным для окружающих. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Интересно, наша мэрия что-нибудь сделает с этим забором? Листы могут слететь и повредить машину или человека, не дай бог!» — написал он.

«Забор поставили несколько лет назад, а ведь на этой территории были платная автостоянка, гаражи. Все снесли, и теперь там свалка, а машины жителей стоят вдоль дороги и мешают проезду. Это просто вредительство!» — отметил читатель.

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