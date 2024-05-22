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Общество

Тарифы на парковки в Бишкеке намерены сделать дифференцированными

Тарифы на парковки в Бишкеке намерены сделать дифференцированными. Об этом говорится в справке-обосновании к проекту постановления Бишкекского городского кенеша.

Предлагается утвердить ставку сбора за парковку транспортного средства на территории столицы в размере 10 процентов от расчетного показателя (10 сомов) за одно парковочное место; ставку за стоянку на муниципальных автостоянках — в размере 25 процентов от расчетного показателя (25 сомов) за одно место.

Создание платного парковочного и стояночного пространства является одним из основных механизмов снижения доли использования личных автомобилей, разгрузки дорожно-транспортной сети и сокращения количества дорожно-транспортных происшествий, считают в мэрии.

В пример приводят Лондон, где с 2003 года введен платный въезд в центр города; Афины, где действует система «четный/нечетный номер»; Рим, где введено ограничение доступа автомобилей в центр города, и Вену, где с 1990-х годов ввели ограничение мест под парковку, ограничение времени парковки, систему перехватывающих парковок.

Уточняется, что в Бишкеке сегодня зарегистрировано 683 тысячи единиц автомобилей, без учета ежедневно въезжающего иногороднего транспорта.

«Отсутствие эффективной системы парковок и стоянок для автомобилей в столице провоцирует автомобильные заторы, выезд на встречную полосу и массу других нарушений Правил дорожного движения. Из-за нехватки парковочных мест нередко водители оставляют свои автомобили на краю проезжей части, тем самым еще больше уменьшая и так небольшую пропускную способность дороги», — отмечают инициаторы.

Проектом предлагается утвердить положение о создании и пользовании муниципальными парковками и стоянками в Бишкеке, а также делегировать мэрии города полномочия утверждения тарифов за парковку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294662/
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