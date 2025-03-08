Возле Ошского рынка выявили незаконные стоянки такси во дворах частных домов

Возле Ошского рынка столицы выявили незаконные стоянки для таксистов, выезжающих в южные регионы.





В 2024 году таксистам, которые совершают рейсы в южные регионы, запретили стоять и набирать пассажиров возле Ошского рынка столицы. Их отправили на новый Западный автовокзал, расположенный рядом с авторынком.

Но на улицах Кулиева, Павлова и Пушкина во дворах частных домов организовали стихийные парковки. Оттуда и выезжают некоторые таксисты в южные регионы.





Выявлены несколько дворов, владельцев которых предупредили, что их деятельность незаконна. Если они не узаконят бизнес, то в следующий раз их оштрафуют.

Кроме того, водителей междугородних такси также предупредили об ответственности за посадку пассажиров в неположенном месте и рекомендовали отправиться на столичные автовокзалы.