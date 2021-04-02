Невозможно пройти. Обильные осадки сделали и так разбитые тротуары непроходимыми

Жители Бишкека продолжают присылать фотографии тротуаров, которым требуется ремонт. А с дождливой погодой таких сообщений стало намного больше.

«По тротуару на перекрестке Жибек Жолу и Пархоменко ходить практически невозможно: зимой — ледяные бугры, весной и осенью — океан», — сообщила читательница.

«Здравствуйте! Мы живем на улице Толстого. От улицы Панфилова до улицы Фатьянова у нас не тротуар, а месиво грязи, после дождя невозможно пройти, и это в центре города. Пожалуйста, примите меры, у нас дети, мы вынуждены перебегать оживленную улицу в неположенном месте», — отмечает другой читатель.

Фото читателя 24.kg. Тротуары Бишкека

Такая же ситуация на тротуаре возле стадиона имени Долона Омурзакова.