17:11
USD 84.78
EUR 99.58
RUB 1.12
Агент 024

«Северэлектро» отключит музей имени Гапара Айтиева от электричества за долги

Музею изобразительных искусств имени Гапара Айтиева отключат электричество за долги. Об этом 24.kg сообщила медиаэксперт по вопросам здравоохранения Елена Баялинова.

По ее словам, сегодня в музей во время открытия выставки пришел сотрудник ОАО «Северэлектро» и сказал, что вынужден отключить электроснабжение.

«Мало того, что музей, оставшийся без обещанного капитального ремонта, время от времени заливает дождями, так теперь еще и «Северэлектро» в связи с непогашенным долгом в размере 103 тысяч сомов грозится отключить от энергоснабжения. Это и работа камер видеонаблюдения, и безопасность хранения культурного наследия, составляющего сотни ценных картин и экспонатов, и соблюдение специального температурного и вентиляционного режима, и вообще, как может работать музей без обогрева и света?» — задается вопросом Елена Баялинова.

Как рассказали в администрации музея, вчера они внесли долговой аванс в размере 30 тысяч сомов. Энергосбыту представили гарантийное письмо с просьбой отсрочить выплату долга до 15 апреля.

«Но в этом ведомстве, оказывается, остались немы и глухи к мольбе служителей. А ведь вся проблема заключается в том, что само Министерство финансов не выполняет своих обязательств по защищенной статье бюджета и вовремя не выделяет нужные средства на покрытие коммунальных услуг», — сказала медиаэксперт.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/188332/
просмотров: 268
Версия для печати
Материалы по теме
Не опасно ли? На улице Каралаева в Бишкеке посадили деревья под проводами
«Северэлектро» отключит 8 тысяч 500 абонентов за долги
В ОАО «Северэлектро» рассказали, зачем обрезали деревья по улице Ахунбаева
Деревья на улице Ахунбаева в Бишкеке обрезали сотрудники ОАО «Северэлектро»
Житель Петровки снял «умный» счетчик и препятствовал работе инспекторов
Решение суда. Директором ОАО «Северэлектро» остается Улан Астаркулов
На Бишкекском мясокомбинате отключили за задолженность электроэнергию
ОАО «Северэлектро» судится с бывшим директором Доскулом Бекмурзаевым
Отключение света в селе Достук. В «Северэлектро» объяснили, что случилось
Передумали. Платить за свет на почте все-таки можно
Популярные новости
Бишкекчане жалуются на&nbsp;кафе, занявшее часть тротуара на&nbsp;улице Тоголока Молдо Бишкекчане жалуются на кафе, занявшее часть тротуара на улице Тоголока Молдо
На&nbsp;улице Лумумбы в&nbsp;Бишкеке украли сливную решетку. Граждане просят найти вора На улице Лумумбы в Бишкеке украли сливную решетку. Граждане просят найти вора
Устали от&nbsp;съемных квартир. Бишкекчанин не&nbsp;может купить жилье по&nbsp;госипотеке Устали от съемных квартир. Бишкекчанин не может купить жилье по госипотеке
Невозможно проехать. Жители Бишкека жалуются на&nbsp;разбитые дороги Невозможно проехать. Жители Бишкека жалуются на разбитые дороги
Бизнес
Торопись получить билеты! Розыгрыш первого авто Hyundai Creta уже 5&nbsp;апреля Торопись получить билеты! Розыгрыш первого авто Hyundai Creta уже 5 апреля
Платите без комиссии за&nbsp;природный газ в&nbsp;центрах обслуживания MegaCom Платите без комиссии за природный газ в центрах обслуживания MegaCom
Global Money Week: денежный словарь от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Global Money Week: денежный словарь от «Бакай Банка»
Индия готова делиться ресурсами, опытом и&nbsp;знаниями на&nbsp;благо всего мира Индия готова делиться ресурсами, опытом и знаниями на благо всего мира
31 марта, среда
17:02
Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной во...
17:02
В России задержан кыргызстанец, подозреваемый в изнасиловании девочки
16:44
«Северэлектро» отключит музей имени Гапара Айтиева от электричества за долги
16:42
Саботаж, выборы и коронавирус. О чем чиновники мэрии говорили с перевозчиками
16:37
Галина Байтерек пожаловалась на заместителя гендиректора ОТРК Жылдыз Уракунову