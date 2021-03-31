«Северэлектро» отключит музей имени Гапара Айтиева от электричества за долги

Музею изобразительных искусств имени Гапара Айтиева отключат электричество за долги. Об этом 24.kg сообщила медиаэксперт по вопросам здравоохранения Елена Баялинова.

По ее словам, сегодня в музей во время открытия выставки пришел сотрудник ОАО «Северэлектро» и сказал, что вынужден отключить электроснабжение.

«Мало того, что музей, оставшийся без обещанного капитального ремонта, время от времени заливает дождями, так теперь еще и «Северэлектро» в связи с непогашенным долгом в размере 103 тысяч сомов грозится отключить от энергоснабжения. Это и работа камер видеонаблюдения, и безопасность хранения культурного наследия, составляющего сотни ценных картин и экспонатов, и соблюдение специального температурного и вентиляционного режима, и вообще, как может работать музей без обогрева и света?» — задается вопросом Елена Баялинова.

Как рассказали в администрации музея, вчера они внесли долговой аванс в размере 30 тысяч сомов. Энергосбыту представили гарантийное письмо с просьбой отсрочить выплату долга до 15 апреля.

«Но в этом ведомстве, оказывается, остались немы и глухи к мольбе служителей. А ведь вся проблема заключается в том, что само Министерство финансов не выполняет своих обязательств по защищенной статье бюджета и вовремя не выделяет нужные средства на покрытие коммунальных услуг», — сказала медиаэксперт.

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