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Кыргызстанскому художнику Настару Мамаеву вручили золотую медаль ТЮРКСОЙ

Кыргызстанскому художнику Настару Мамаеву вручили золотую медаль ТЮРКСОЙ за картину «Юность Абая». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам художника, мероприятие прошло 11 марта в Казахстане.

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Художник Настар Мамаев известен своими скандальными работами. Ранее на республиканскую осеннюю выставку Союза художников не повесили его картину «Битва кентавров», очевидно, из-за схожести персонажей с бывшими президентами Сооронбаем Жээнбековым и Алмазбеком Атамбаевым. 

Во время мероприятия «Ночь музеев» в Национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева в 2017 году участников привлекла другая картина художника. На ней изображены два беглых президента КР Аскар Акаев и Курманбек Бакиев на коленях перед главами Беларуси Александром Лукашенко и России Владимиром Путиным.

ТЮРКСОЙ — международная организация, объединяющая тюркоязычные страны. Она позиционирует сотрудничество между тюркскими народами для сохранения, развития и передачи будущим поколениям общих материальных и культурных памятников тюркских народов.

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