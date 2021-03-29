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Агент 024

Опасно ходить. На улице Белорусской в Бишкеке нет тротуара

На улице Белорусской (от улицы Медерова и Карасаева) нет тротуара. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, его нет из-за стихийной застройки, демонтажа и неправильной переделки арычной системы администрацией Международной академии управления, права, финансов и бизнеса, а также выдвижения ГОМ на улицу Белорусскую.

«МАУПФиБ установила по периметру забор (с захватом муниципальной территории мэрии, которая была доступна горожанам). Работникам ГОМ некуда парковать служебные и личные авто, и они вынуждены ставить их на Белорусской. Летом из-за неправильной перестройки арычной системы по этому участку невозможно пройти пешком без резиновых сапог. Куда смотрят муниципалитет и акимиат Октябрьского района?» — спрашивает читатель.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/188015/
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