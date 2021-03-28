Мгновения жизни. Окрестности Бишкека, горы и облака

Весна, наконец-то, добралась до Кыргызстана, но еще не полностью освоилась. Поэтому сегодня вернемся с нашими авторами и в зиму, и порадуемся первым действительно теплым дням.
По традиции начинаем наш путь из Бишкека. На этот раз с помощью Светланы Симоненко.
Кыргызстан славится горами, а еще во время таких поездок всегда восхищаешься игрой облаков. И Абазбек Рашидов смог сделать несколько замечательных фотографий, объединивших эти два природных чуда.
«Весна. Цветение абрикоса на фоне Сулайман-Тоо и Керме-Тоо», — написал о фотографиях, сделанных в Оше 18 марта, Мамасалы Ташматов.
В подтверждение того, что весна уже пришла на юг Кыргызстана, еще одно фото из Оша от Анары Джоробаевой.
Надеемся, вам понравились работы наших авторов. Кстати, пополнить их ряды и рассказать о своих любимых местах Кыргызстана может любой читатель 24.kg.
Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.
Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.
Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.