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Мгновения жизни. Окрестности Бишкека, горы и облака

Весна, наконец-то, добралась до Кыргызстана, но еще не полностью освоилась. Поэтому сегодня вернемся с нашими авторами и в зиму, и порадуемся первым действительно теплым дням.

По традиции начинаем наш путь из Бишкека. На этот раз с помощью Светланы Симоненко.

Выбираемся из Бишкека и немного покатаемся по окрестностям столицы вместе с Орынбеком Асилбаевым.

Кыргызстан славится горами, а еще во время таких поездок всегда восхищаешься игрой облаков. И Абазбек Рашидов смог сделать несколько замечательных фотографий, объединивших эти два природных чуда.

«Весна. Цветение абрикоса на фоне Сулайман-Тоо и Керме-Тоо», — написал о фотографиях, сделанных в Оше 18 марта, Мамасалы Ташматов.

В подтверждение того, что весна уже пришла на юг Кыргызстана, еще одно фото из Оша от Анары Джоробаевой.

Анары Джоробаевой
Фото Анары Джоробаевой. Цветущий урюк

Надеемся, вам понравились работы наших авторов. Кстати, пополнить их ряды и рассказать о своих любимых местах Кыргызстана может любой читатель 24.kg.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/187536/
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