20:11
USD 84.80
EUR 101.11
RUB 1.14
Агент 024
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы в БГК. Представители «Ата Журт Кыргызстан» собирают подписи избирателей

Жители рабочего городка в Бишкеке сообщили 24.kg, что неизвестные люди в кепках с логотипом партии «Ата Журт Кыргызстан» и с буклетами ходят по домам и собирают подписи избирателей.

По их словам, эти люди представляются членами УИК, расположенной в средней школе № 7. «Но удостоверений никаких они нам не показали и в руках держали брошюры с эмблемой партии «Ата Журт Кыргызстан». Мы также заметили разлинованные листы формата А4, где указаны имена, фамилии жителей соседних домов. На вопрос, зачем они собирают списки избирателей и зачем им наши подписи, эти люди не ответили», — сказали читатели.

Информация направлена в рабочую группу Бишкекской ТИК для проверки и рассмотрения.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.

 
Ссылка: https://24.kg/agent_024/187320/
просмотров: 448
Версия для печати
Материалы по теме
Местные выборы. Кандидат от «Бир Бола» пожаловалась на «Ата Журт Кыргызстан»
Местные выборы. Еще на одного кандидата партии «Эмгек» поступила жалоба
Местные выборы. Жеребьевка по распределению эфирного времени так и не состоялась
Жители Токмака жалуются на вырубку здоровых деревьев
Впереди выборы. Почему нужно ходить на голосование и как правильно выбирать
Выборы в БГК. Подарки от кандидатов и льготная распродажа — это подкуп
Депутат предлагает наделить акима района дополнительными полномочиями
Выборы в БГК. В ЦИК спорят, нарушил ли Жаныбек Абиров правила агитации
Местные выборы. В список избирателей вошли 3 миллиона 308 тысяч человек
Выборы в БГК. Жаныбек Абиров получил предупреждение за нарушения агитации
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
На&nbsp;месторождении Джеруй отравились 15&nbsp;человек. Начата проверка На месторождении Джеруй отравились 15 человек. Начата проверка
Может, нам жить в&nbsp;автопарке? Водитель троллейбуса обратился к&nbsp;руководству Может, нам жить в автопарке? Водитель троллейбуса обратился к руководству
Кошмарят и&nbsp;не&nbsp;платят зарплату. Мигранты в&nbsp;России обратились к&nbsp;Садыру Жапарову Кошмарят и не платят зарплату. Мигранты в России обратились к Садыру Жапарову
Бизнес
Компания MegaCom поясняет условия акции &laquo;Весенняя мелодия вместо гудка&raquo; Компания MegaCom поясняет условия акции «Весенняя мелодия вместо гудка»
СМУ &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;&nbsp;&mdash; газификация под ключ СМУ «Газпром Кыргызстан» — газификация под ключ
GMW-2021: &laquo;Керемет Банк&raquo; приглашает на&nbsp;уникальную нумизматическую выставку GMW-2021: «Керемет Банк» приглашает на уникальную нумизматическую выставку
Топ-5 смартфонов этой весны: выбирайте лучшее в&nbsp;O!Store Топ-5 смартфонов этой весны: выбирайте лучшее в O!Store
23 марта, вторник
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень остается умеренным Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень остается умеренн...
19:47
Бишкекчане просят сделать остановку для транспорта на улице Байтика Баатыра
19:44
Футболисты из Кыргызстана проиграли команде Бангладеш в Кубке трех наций
19:26
В Джумгале чиновники незаконно присваивали себе зарплату сотрудников
19:09
Новый муниципальный авторынок в Джалал-Абаде откроют 25 марта