Выборы в БГК. Представители «Ата Журт Кыргызстан» собирают подписи избирателей

Жители рабочего городка в Бишкеке сообщили 24.kg, что неизвестные люди в кепках с логотипом партии «Ата Журт Кыргызстан» и с буклетами ходят по домам и собирают подписи избирателей.

По их словам, эти люди представляются членами УИК, расположенной в средней школе № 7. «Но удостоверений никаких они нам не показали и в руках держали брошюры с эмблемой партии «Ата Журт Кыргызстан». Мы также заметили разлинованные листы формата А4, где указаны имена, фамилии жителей соседних домов. На вопрос, зачем они собирают списки избирателей и зачем им наши подписи, эти люди не ответили», — сказали читатели.

Информация направлена в рабочую группу Бишкекской ТИК для проверки и рассмотрения.