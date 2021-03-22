Кошмарят и не платят зарплату. Мигранты в России обратились к Садыру Жапарову

Мигранты в Камчатском крае обратились к президенту Садыру Жапарову по поводу своих проблем, на которые никто не обращает внимания почти год. Об этом 24.kg сообщил читатель.
По его словам, в регионе нет кыргызского консульства, поэтому мигрантам приходится ездить в другие города на приемы.
«Это большие затраты на дорогу, питание, ночевку. Дело в том, что большинство кыргызстанцев устраиваются в сомнительные фирмы, где у них отбирают паспорта. Затем соответствующие органы заводят на мигрантов уголовные дела из-за того, что на руках нет никаких документов. Многим не платят зарплату», — рассказал мужчина.
«Мы официально адресовали эти проблемы дипломатам, но ответа не получили. Боремся около года, но жизнь мигрантов никому неинтересна. Мы искренне надеемся, что Садыр Жапаров обратит на нас внимание», — заключил читатель.
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