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Мгновения жизни. Перевал Кара-Гоо и по дороге на Сон-Куль

Пока весна нас не хочет радовать хорошей погодой. Но разве снег и морозы могу остановить авторов рубрики «Мгновения жизни» от путешествий по республике? Это вряд ли. Так что мы с ними тоже отправляемся в путь.

Начнем с пригородов Бишкека, где Райхан Абдрайимова запечатлела прекрасный закат.

Райхан Абдрайимовой
Фото Райхан Абдрайимовой. Закат в пригороде Бишкека

А фото Мирбека Муратова из далекого 2012-го напоминает нам, что мы уже засиделись дома и пора бы отправиться хоть в маленькое путешествие.

Мирбека Муратова
Фото Мирбека Муратова. Трасса Бишкек — Торугарт 420 километр, октябрь 2012 года

Теперь вновь вернемся в год 2021-й и в зиму. Светлана Симоненко побывала в заснеженной Иссык-Ате.

«Прочитала, что собираете интересные мгновения жизни. Очень рада, что у нас появилась такая замечательная возможность! Делюсь фотографиями, сделанными 9 августа 2019 года в ущелье по дороге на озеро Сон-Куль», — написала Айнур Турушева.

В Нарынской области, но уже этой зимой, побывал и Виктор Клейменов. Там он сделал фото одного из сложнейших перевалов Кыргызстана — Кара-Гоо. Он находится на дороге Нарын — Казарман.

И последняя на сегодня остановка в городе Оше. «Весна на юге начинается с цветения урюка», — написала Анара Джоробаева. И мы надеемся, что тепло придет и на север республики.

Анары Джорабаевой
Фото Анары Джорабаевой. Цветущий урюк

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