08:26
USD 84.80
EUR 101.14
RUB 1.16
Агент 024

Тротуар, занятый торговыми павильонами, освободят до 1 апреля. Мэрия обещает

В Бишкеке тротуар в 5-м микрорайоне, занятый торговыми павильонами, освободят до 1 апреля. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии.

«По информации муниципальной администрации Октябрьского района до 1 апреля павильоны будут передвинуты и тротуар освободят, как только позволят погодные условия. Проведена работа со стороны МТУ, павильоны перенесут на территорию ТСЖ. Проведена разъяснительная работа с хозсубъектами», — отметили в мэрии.

Напомним, ранее читатель пожаловался, что торговые павильоны в 5-м микрорайоне заняли открытыми прилавками половину тротуара.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/186681/
просмотров: 115
Версия для печати
Материалы по теме
На проспекте Жибек Жолу в Бишкеке просят отремонтировать тротуары
Негде идти. Бишкекчане просят сделать тротуар на улице Айтиева
На велодорожках Бишкека стоят торговцы. В мэрии ничего не могут с ними сделать
На состояние тротуара и дыру на дороге возле Дома правительства жалуется житель
В Дубовом парке Бишкека разрушается тротуар
В микрорайоне «Улан-1» в Бишкеке люди вынуждены идти по дороге. Тротуара нет
Житель Бишкека пожаловался на ужасное состояние тротуара в центре столицы
Разрушенный тротуар на улице Каралаева в Бишкеке исправят за счет подрядчика
Новая брусчатка на улице Каралаева в Бишкеке уже разрушается
И. о. мэра лично проверил состояние тротуаров на улице Толстого
Популярные новости
Оставил мерзнуть на&nbsp;улице. Троллейбус &#8470;&nbsp;5&nbsp;в Бишкеке проехал мимо остановки Оставил мерзнуть на улице. Троллейбус № 5 в Бишкеке проехал мимо остановки
Учителей Каракола заставляют выходить на&nbsp;субботники. Они недовольны Учителей Каракола заставляют выходить на субботники. Они недовольны
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;пересечении улиц Ахунбаева и&nbsp;Малдыбаева произошла авария В Бишкеке на пересечении улиц Ахунбаева и Малдыбаева произошла авария
Мгновения жизни. Токтогульское водохранилище и&nbsp;летний&nbsp;Ош Мгновения жизни. Токтогульское водохранилище и летний Ош
Бизнес
Коллектив MegaCom поблагодарил Акылбека Жамангулова за&nbsp;плодотворную работу Коллектив MegaCom поблагодарил Акылбека Жамангулова за плодотворную работу
Как школьнику и&nbsp;студенту выбрать выгодный тариф Как школьнику и студенту выбрать выгодный тариф
В&nbsp;ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; сменился генеральный директор В ЗАО «Альфа Телеком» сменился генеральный директор
Получайте переводы из&nbsp;&laquo;Сбербанк Онлайн&raquo; Получайте переводы из «Сбербанк Онлайн»
17 марта, среда
08:20
Сотрудники ГБР избили посетителей кафе «Бахчай» в Бишкеке Сотрудники ГБР избили посетителей кафе «Бахчай» в Бишке...
08:19
Тротуар, занятый торговыми павильонами, освободят до 1 апреля. Мэрия обещает
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:03
Задержан директор политического департамента МИД Эрмек Омуралиев
16 марта, вторник
23:53
В Faсebook и Instagram введут метки для постов о вакцинах от COVID-19
23:03
«Припарковать» легковушку на крыше школы умудрился чилийский автомобилист
22:50
Кыргызстанец сменил имя, чтобы попасть в Россию. Его задержали
22:30
В Бишкеке выявили 318 водителей с транзитными номерами, нарушивших ПДД
22:03
Внимание, розыск! В Кадамджайском районе пропала 23-летняя Гуласалхон Яхияева