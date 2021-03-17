Тротуар, занятый торговыми павильонами, освободят до 1 апреля. Мэрия обещает

В Бишкеке тротуар в 5-м микрорайоне, занятый торговыми павильонами, освободят до 1 апреля. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии.

«По информации муниципальной администрации Октябрьского района до 1 апреля павильоны будут передвинуты и тротуар освободят, как только позволят погодные условия. Проведена работа со стороны МТУ, павильоны перенесут на территорию ТСЖ. Проведена разъяснительная работа с хозсубъектами», — отметили в мэрии.

Напомним, ранее читатель пожаловался, что торговые павильоны в 5-м микрорайоне заняли открытыми прилавками половину тротуара.

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