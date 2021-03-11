Возле рынка «Мадина» сносят тополя. Там хотят устроить зеленую зону

Возле рынка «Мадина» на улице 7 Апреля сносят большие тополя. Фотографии опубликовал в Twitter Адилет Бектурсунов.

«Алматинку вырубают», — написал он.

Фото Twitter/Adilet Bektursunov. Возле рынка «Мадина» сносят тополя

Начальник Бишкекзеленхоза Урмат Дербишев сообщил 24.kg, что убирают аварийные деревья.

«Они находятся в плачевном состоянии, на снос каждого есть акт, заключение экологов. Там ранее была парковка. Мы сделаем зеленую зону — за счет спонсоров высадим крупномерные саженцы», — сказал он.

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