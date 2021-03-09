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Агент 024

Проверить законность строительства на придомовом участке просит читатель

Недалеко от Свердловского акимиата на придомовом земельном участке дома по адресу проспект Чуй, 30, расположен целый ряд коммерческих строений. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, рядом также возвышается отдельно стоящее высотное здание.

«Никого из акимиата, мэрии, Бишкекархитектуры до сих пор не смутило, что здание построено на территории общего для всех жителей пользования, а коммерческие объекты — на придомовом участке и это грубейшее нарушение. Чем не повод для основательной проверки?» — считает он.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. На территории придомового участка построили коммерческие объекты, а на землях общего пользования — высотное здание

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/185836/
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