Проверить законность строительства на придомовом участке просит читатель

Недалеко от Свердловского акимиата на придомовом земельном участке дома по адресу проспект Чуй, 30, расположен целый ряд коммерческих строений. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, рядом также возвышается отдельно стоящее высотное здание.

«Никого из акимиата, мэрии, Бишкекархитектуры до сих пор не смутило, что здание построено на территории общего для всех жителей пользования, а коммерческие объекты — на придомовом участке и это грубейшее нарушение. Чем не повод для основательной проверки?» — считает он.

Фото читателя 24.kg. На территории придомового участка построили коммерческие объекты, а на землях общего пользования — высотное здание

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