Почему «Тазалык» не убирает? На кучи мусора в парковой зоне жалуется горожанин

«Сегодня выходной, и решил погулять с детьми в центре города. Удручает, что кругом очень грязно, а работники «Тазалыка» мусор сгребают в большие кучи прямо в Дубовом парке», — сообщил 24.kg житель Бишкека.

По его словам, эти горы мусора лежат уже несколько дней, у здания Министерства культуры вообще стихийная свалка.

«Бишкек — столица. В самом центре столько мусора, другие районы, наверное, и вовсе утопают в грязи», — написал он.