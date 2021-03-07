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Агент 024

Почему «Тазалык» не убирает? На кучи мусора в парковой зоне жалуется горожанин

«Сегодня выходной, и решил погулять с детьми в центре города. Удручает, что кругом очень грязно, а работники «Тазалыка» мусор сгребают в большие кучи прямо в Дубовом парке», — сообщил 24.kg житель Бишкека.

По его словам, эти горы мусора лежат уже несколько дней, у здания Министерства культуры вообще стихийная свалка.

«Бишкек — столица. В самом центре столько мусора, другие районы, наверное, и вовсе утопают в грязи», — написал он.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/185702/
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