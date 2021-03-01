Незаконную парковку на улице Жумабека городские власти не могут убрать два года. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, еще в 2019 году комиссия мэрии Бишкека вынесла акт о незаконности парковки и обязала Бишкекзеленхоз восстановить газоны, посадить деревья и живую изгородь.

«Но два года этого не делается. Видимо, потому что на парковке постоянно стоят автомашины сотрудников МВД. При этом министерство запретило парковку с южной, прилегающей к своему зданию, стороны улицы Жумабека. На вопрос жильцов МВД отвечает, что боится возможных террористических взрывов. А жильцы-горожане пусть гибнут?» — интересуется читатель.

Он добавил, что жильцы возле незаконной парковки постоянно убирают мусор, зимой, когда прогревают автомашины, угарный газ проникает через окна в квартиры пятиэтажного дома. «На жалобы жильцов мэрия не реагирует, ссылается на то, что отправили два года назад запрос в ГАИ, а она подчиняется МВД. Вот замкнутый круг», — сказал горожанин.

Напомним, сегодня стало известно, что столичный муниципалитет оштрафовал хозяйку кафе, расположенного в доме «Белый пароход», за организацию незаконной парковки, и занялся озеленением участка.

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