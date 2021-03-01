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Агент 024

Незаконную парковку на улице Жумабека городские власти не могут убрать два года

Незаконную парковку на улице Жумабека городские власти не могут убрать два года. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, еще в 2019 году комиссия мэрии Бишкека вынесла акт о незаконности парковки и обязала Бишкекзеленхоз восстановить газоны, посадить деревья и живую изгородь.

«Но два года этого не делается. Видимо, потому что на парковке постоянно стоят автомашины сотрудников МВД. При этом министерство запретило парковку с южной, прилегающей к своему зданию, стороны улицы Жумабека. На вопрос жильцов МВД отвечает, что боится возможных террористических взрывов. А жильцы-горожане пусть гибнут?» — интересуется читатель.

Он добавил, что жильцы возле незаконной парковки постоянно убирают мусор, зимой, когда прогревают автомашины, угарный газ проникает через окна в квартиры пятиэтажного дома. «На жалобы жильцов мэрия не реагирует, ссылается на то, что отправили два года назад запрос в ГАИ, а она подчиняется МВД. Вот замкнутый круг», — сказал горожанин.

Напомним, сегодня стало известно, что столичный муниципалитет оштрафовал хозяйку кафе, расположенного в доме «Белый пароход», за организацию незаконной парковки, и занялся озеленением участка.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/185046/
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