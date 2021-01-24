Мгновения жизни. Зимний Иссык-Куль и рассвет на Ала-Арче

Мы продолжаем наши виртуальные путешествия по зимнему Кыргызстану. Нашим авторам удается увидеть красоту и среди заснеженных городов и сел.

Сначала отправимся в пригород Бишкека. На зимней рыбалке в селе Степном побывала Соня Айдарбаева.

Абдрахман Сализов тоже не поленился и выбрался из дома в студеные дни. В итоге он сделал фотографию рассвета над замерзшим Ала-Арчинским водохранилищем.

Фото Абдрахмана Сализова. Рассвет на Ала-Арчинском водохранилище

Продолжаем путешествие по Чуйской области. Как выглядит зима в Токмаке, показала Назира Альмухамедова.

В Ала-Арчинском ущелье побывала Людмила Ромашка, где и сделала фотографии скованного льдом озера.

Фото Людмилы Ромашка. Замерзшее озеро

«Представляю несколько фотографий зимнего Иссык-Куля. Мы привыкли видеть заполненные отдыхающими людьми пляжи, но Иссык-Куль прекрасен всегда, в любую погоду, в любое время года», — написал теперь уже постоянный автор нашей рубрики Виктор Клейменов.

И не забываем о нашем юге. Наш постоянный автор Анара Джоробаева сделала несколько фотографий зимнего Оша.

Надеемся, вам понравилось наше виртуальное путешествие, и мы не сильно вас заморозили. А еще наверняка у многих проснулось желание куда-нибудь поехать. Хотя бы по республике. Кстати, из путешествий не забывайте свои снятые на фото и видео впечатления присылать в редакцию.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp 0555312024.

Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

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