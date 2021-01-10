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Мгновения жизни. Заснеженный Бишкек и зимняя Ала-Арча

Сегодня в Кыргызстане проходят выборы президента и референдум. Но мы предлагаем отвлечься хоть немного от политики и попутешествовать по республике. Красота природы вечна.

Сейчас бы Бишкеку, задыхающемуся от смога, хороший снег не помешал бы. Виктор Клейменов предлагает оглянуться в декабрь, когда столицу покрыло белое и пушистое покрывало.

«Воскресное утро, Ала-Арчинское водохранилище. Не успело солнце выйти из-за гор, как его окутывает «одеяло» из облаков. И вот сидишь в палатке, вместо маски шарфик, прикрывающий замерзший носик, вместо перчаток теплые рукавички, стаканчик горячего чая с лимоном и пара бутербродов. Красота, свежий воздух — это лучшая самоизоляция», — описала свою первую январскую вылазку на рыбалку Людмила Делова.

Кто-то и зимой не сидит в городах безвылазно, отправляясь либо отдыхать, либо по работе в разные регионы страны. Остановка по дороге в Джалал-Абад позволила Урмату Чырмашеву сделать эти фотографии.

По той же трассе Бишкек — Ош путешествовал и Абдрахман Сализов. Проезжая через перевал Ала-Бель, он сделал пару фотографий.

Так мы и добрались до нашей южной столицы — Оша. Фотографию горы Керме-Тоо, слегка припорошенной снегом, сделала Анара Джоробаева.

Анары Джоробаевой
Фото Анары Джоробаевой. Гора Керме-Тоо

Надеемся, что нашим авторам удалось хоть немного отвлечь вас от всего происходящего в республике. Кстати, можно очень легко пополнить ряды авторов рубрики «Мгновения жизни», если есть что показать и чем удивить.

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