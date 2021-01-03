Мгновения жизни. Горы Кыргызстана и летний Джети-Огуз

Надеемся, вы отлично встретили Новый год. Наверняка многие успели выбраться в горы или на Иссык-Куль. Тем же, кто остался в городе, мы предлагаем полюбоваться красотами Кыргызстана виртуально.

Оценим сначала виды нашей республики с высоты птичьего полета. Фотографии во время одного из перелетов сделала Анара Джоробаева.

Теперь же полюбуемся на наши прекрасные горы с земли в исполнении Юлии Рапиевой.

Тынчтыкбек Тюмонбаев также не прошел мимо красоты наших гор и сделал несколько фотографий.

Прекрасны же у нас не только горы, но и ущелья, которых великое множество. Одно из красивейших находится на Иссык-Куле — Джети-Огузское. Это вновь подтвердил Василий Павлов.

Теперь отправимся по зимней дороге в Джалал-Абад. По пути туда и во время остановки Урмат Чырмашев сделал небольшое видео.

Надеемся, что в новом году мы продолжим радовать вас красотами Кыргызстана с помощью наших авторов. Если же вам есть что показать, то попасть в «Мгновения жизни» очень легко.

Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp 0555312024.

Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.