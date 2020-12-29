В Бишкеке мужчина кидался на сотрудников милиции и нецензурно их ругал

В Бишкеке мужчина матерился и угрожал сотрудникам Патрульной милиции избиением. Видео опубликовали в социальных сетях.

Отмечается, что инцидент произошел этой ночью на центральной площади Ала-Тоо. Видео комментирует женщина и говорит, что некий парень приехал на площадь на машине, начал дрифтовать. Потом ударил ее мужа, а горожанку обматерил.

На кадрах видно, что сотрудники УПСМ пытались разрешить конфликт, но агрессивный молодой человек кидался на милиционеров, материл их и обещал расправиться за секунду. Буйного парня сдерживали друзья.

В управлении Патрульной службы милиции Бишкека пока не комментируют инцидент.

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