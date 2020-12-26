Бишкекчанам посоветовали обратиться в милицию, чтобы выяснить, кто срубил дерево

Мэрия Бишкека посоветовала читателю 24.kg обратиться в милицию, чтобы выяснить, кто срубил дерево. Он просил проверить законность сноса зеленого насаждения на перекрестке улицы Московской и проспекта Манаса.

В пресс-службе столичного муниципалитета сообщили, что Бишкекзеленхоз никаких работ не проводил.

«Горожанам следует обратиться в милицию. Данная территория не числится на балансе муниципального предприятия», — сказали в мэрии.

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