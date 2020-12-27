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Мгновения жизни. Очарование Сары-Челека и гора Чеч-Добо

В сегодняшнем выпуске мы собрали самые разные фотографии наших авторов, сделанные и летом, и осенью в разных регионах Кыргызстана.

Кто бы мог подумать, что столичная ТЭЦ может стать одним из объектов для пейзажных фотосъемок. Но у Владислава Ногая это сделать получилось.

Владислава Ногая
Фото Владислава Ногая. ТЭЦ города Бишкека

Одно из популярных мест для летнего отдыха — Кегетинское ущелье, а также расположенное там озеро Коль-Тор. Там побывала Светлана Симоненко, поделившись с редакцией своими фотографиями.

«Иссык-Куль хорош в любое время года. Тихий берег, чистая вода и бесконечное небо», — написала Анара Джоробаева, побывав там в конце сентября.

Теперь отправимся в Нарынскую область. Именно там на священной горе Чеч-Добо побывала еще один наш постоянный автор — Жумагуль Тентиева.

Великолепные панорамы озера Сары-Челек получились у Евгения Липкина. От такой красоты просто перехватывает дыхание и не оторвать глаза.

И совсем на юг республики нас завел Бактыяр Сагымбаев — а именно в местность Алайкуу в Алайском районе.

Это последний в 2020 году выпуск нашей рубрики «Мгновения жизни». Нам приятно, что вы все время оставались с нами. Надеемся, что в 2021-м нам будет, чем вас удивить. Всего наилучшего в наступающем году! Главное — здоровья!

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/177585/
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