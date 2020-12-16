Холод в салоне. В некоторых троллейбусах в Бишкеке нет печек

В некоторых троллейбусах, курсирующих в Бишкеке, не предусмотрено отопление. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, в троллейбусах, где печи есть, не холодно.

МП «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие» с похолоданием применяет зимние нормы расхода топлива для прогрева двигателя и обогрева салонов. Для автобусов с газовым оборудованием выдается дизельное топливо для автономной печи.

Напомним, что житель столицы пожаловался на холод в салонах общественного транспорта.

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