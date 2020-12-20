Мгновения жизни. Зимние мотивы и заснеженный Ак-Тюз

Декабрьские морозы заставили сидеть по выходным дома далеко не всех. Многие, наоборот, только и ждали снежной погоды. Поэтому именно те, кто не побоялся выбраться в холодные дни из Бишкека, и составили наш сегодняшний выпуск.

Начнем с живописных фотографий Евгения. Наверняка все помнят, как красиво иней покрывал все деревья в столице. Правда, красота была очень морозной.

«Хочу поделиться снимками, которые сделала в последние выходные дни ноября. Выезд на зимнюю рыбалку на Ала-Арчинское водохранилище. После мокрого снега в сказку», — рассказала Людмила Делова о том, где сделала фотографии.

А теперь полюбуемся великолепными зимними пейзажами, которые в редакцию прислал один из наших постоянных авторов Виктор Клейменов. Заснеженный Ак-Тюз просто очарователен.

Надеемся, что наше зимнее путешествие вам понравилось. И помните, в новые выпуски рубрики «Мгновения жизни» может попасть любой желающий. Сделать это легко.

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