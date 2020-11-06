Бишкекчанин просит убрать разбитую машину, оставленную на улице Абая

Автомашина уже несколько недель стоит на улице Абая, ниже Ахунбаева. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Эта разгромленная машина уже давно стоит. Вероятно, городским службам следует убрать ее на какую-нибудь стоянку», — написал он.

Ранее читатели сообщили, что в Бишкеке сотрудники УВД Аламединского района незаконно отгородили выезд с улицы Кантемировской на проспект Жибек Жолу, где устроили парковку.

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