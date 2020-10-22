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Агент 024

В Бишкеке легковой автомобиль врезался в столб и загорелся

В Бишкеке легковой автомобиль врезался в столб и загорелся. Об этом сообщают очевидцы с места происшествия.

По их данным, ДТП произошло сегодня ночью. Водитель не справился с управлением.

Однако в пресс-службе управления Патрульной службы милиции Бишкека 24.kg сказали, что авария произошла 19 октября примерно в 6.30. Водитель Mitsubishi ехал в северную сторону по улице Алыкулова, не справился с управлением и врезался в столб. В результате ДТП пострадал 30-35 летний гражданин, он обратился в БНИЦТиО.

Машину поставили на штрафстоянку.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/170292/
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