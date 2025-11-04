В Бишкеке опорный столб упал на легковой автомобиль

В Бишкеке опорный столб рухнул на легковой автомобиль Hyundai Sonata. Инцидент произошел на улице Льва Толстого, между улицами Ибраимова и 7 Апреля.

Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что упавшая конструкция — опора с проводами, предположительно электрическая. Она накренилась и лежит на крыше транспортного средства.

Информация о пострадавших официально не сообщается. Причины падения опоры и степень повреждений уточняются. Комментариев от городских служб или милиции пока нет.