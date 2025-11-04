19:46
USD 87.45
EUR 100.69
RUB 1.08
Происшествия

В Бишкеке опорный столб упал на легковой автомобиль

В Бишкеке опорный столб рухнул на легковой автомобиль Hyundai Sonata. Инцидент произошел на улице Льва Толстого, между улицами Ибраимова и 7 Апреля.

Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что упавшая конструкция — опора с проводами, предположительно электрическая. Она накренилась и лежит на крыше транспортного средства.

Информация о пострадавших официально не сообщается. Причины падения опоры и степень повреждений уточняются. Комментариев от городских служб или милиции пока нет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/349669/
просмотров: 114
Версия для печати
Материалы по теме
В селе Кок-Жар машина скорой помощи насмерть сбила пешехода
Водитель врезался в дерево. ГУВД сообщило подробности ДТП в Бишкеке
В Бишкеке шесть подростков пострадали в ночном ДТП
На перевале Тоо-Ашуу произошло крупное ДТП из-за снегопада
В Аламединском районе водитель сбил инспектора ГУОБДД
Гибель двух кыргызстанцев в ДТП в США прокомментировали в МИД
В США в ДТП погибли двое кыргызстанцев, еще один в тяжелом состоянии
Зараженные макаки сбежали после ДТП — власти США предупредили об опасности
В Бишкеке в страшной аварии погибли двое подростков, еще один госпитализирован
В Бишкеке водитель не справился с управлением. Машина врезалась в дерево
Популярные новости
Миллионы сомов и&nbsp;долларов: ГКНБ накрыл сеть нелегальных обменников на&nbsp;&laquo;Достуке&raquo; Миллионы сомов и долларов: ГКНБ накрыл сеть нелегальных обменников на «Достуке»
В&nbsp;Чуйской области задержан дроппер В Чуйской области задержан дроппер
В&nbsp;Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди, снег В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди, снег
На&nbsp;Иссык-Куле горят коттеджи пансионата &laquo;Радуга&raquo; На Иссык-Куле горят коттеджи пансионата «Радуга»
Бизнес
Бесплатный O!Prime на&nbsp;90&nbsp;дней&nbsp;&mdash; больше интернета, больше кешбэка, ноль комиссий Бесплатный O!Prime на 90 дней — больше интернета, больше кешбэка, ноль комиссий
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo;: выгодная связь для работников госучреждений Тариф «Мамлекеттик»: выгодная связь для работников госучреждений
Исламское страхование ближе: старт партнерства СК&nbsp;&laquo;Кыргызстан&raquo; и&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Исламское страхование ближе: старт партнерства СК «Кыргызстан» и «Элдик Банка»
Всемирный день сбережений с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Всемирный день сбережений с «Оптима Банком»
4 ноября, вторник
19:44
В селе Кочкор построят современный парк В селе Кочкор построят современный парк
19:40
В Бишкеке опорный столб упал на легковой автомобиль
19:23
В Бишкеке открывается персональная выставка художника Дуйшобека Искакова
19:02
Водный кодекс: Швейцария поможет Кыргызстану внедрить систему разрешений
18:52
После массового отравления в частной школе уволили повара и двух помощников