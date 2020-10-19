В парке имени Ататюрка дети рискуют здоровьем, катаясь на разбитых аттракционах

В Бишкеке в парке Ататюрка дети катаются на разбитых аттракционах, рискуя получить травмы. Видео об этом 24.kg прислал читатель.

Фото читателя 24.kg. Дети катаются на разбитых аттракционах в парке Ататюрка.

«В парке демонтировали большую часть старых каруселей, но несколько аттракционов так и остались стоять. Ржавые и опасные конструкции никак не огорожены. Нет ни охраны, ни контроля. Дети залазят на них и катаются, рискуя получить травмы. К детям претензий нет, на то они и дети, чтобы всюду лазить. Но куда смотрит администрация парка? Почему опасные площадки не огорожены и не охраняются? Почему этот вопрос не контролируется мэрией и МП «Городские парки»? Если кто-то из детей пострадает, крайних уже не найдешь», — написал он.

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