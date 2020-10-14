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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Они не боятся оставлять машины под знаком «Работает эвакуатор»

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Водитель оставил машину под знаком «Работает эвакуатор».

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Этот автолюбитель припарковался на разметке пешеходного перехода на перекрестке улиц Боконбаева и Табышалиева.

Постоянно паркуются на остановке общественного транспорта на улице Киевской возле ТРЦ «Бишкек Парк».

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На тротуар заехал на улице Садыгалиева еще один автовладелец.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Логвиненко «чудак» припарковался также на тротуаре.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/169213/
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