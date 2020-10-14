Чудаки парковки. Они не боятся оставлять машины под знаком «Работает эвакуатор»

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Водитель оставил машину под знаком «Работает эвакуатор».

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Этот автолюбитель припарковался на разметке пешеходного перехода на перекрестке улиц Боконбаева и Табышалиева.

Постоянно паркуются на остановке общественного транспорта на улице Киевской возле ТРЦ «Бишкек Парк».

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На тротуар заехал на улице Садыгалиева еще один автовладелец.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Логвиненко «чудак» припарковался также на тротуаре.

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