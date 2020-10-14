Чудаки парковки. Они не боятся оставлять машины под знаком «Работает эвакуатор»

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Водитель оставил машину под знаком «Работает эвакуатор».
Этот автолюбитель припарковался на разметке пешеходного перехода на перекрестке улиц Боконбаева и Табышалиева.
Постоянно паркуются на остановке общественного транспорта на улице Киевской возле ТРЦ «Бишкек Парк».
На тротуар заехал на улице Садыгалиева еще один автовладелец.
На улице Логвиненко «чудак» припарковался также на тротуаре.
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