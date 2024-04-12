Грязь и пыль. В Бишкеке припаркованные на газонах машины уничтожают траву

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

В Бишкеке некоторые заезжают на газоны.

Так, стихийную парковку организовали на улице Джалиля.

Грязь вместо травы в районе пересечения улиц Фрунзе и Суюмбаева.

Ничего не растет там, куда заезжают автомобили, и на улице Лермонтова.

Фото читателя 24.kg. Машины на газоне в Бишкеке

Машины стоят в неположенном месте и в районе пересечения проспекта Жибек Жолу и улицы Абдрахманова.

Фото читателя 24.kg. Машины на газоне в Бишкеке

В районе перекрестка улиц Токтогула и Уметалиева авто ставили в кустах.

Фото читателя 24.kg. Машины на газоне в Бишкеке

А проехать дальше в зеленую зону в районе Токтогула-Раззакова водителю помешало дерево.

Фото читателя 24.kg. Машины на газоне в Бишкеке

Отметим, муниципальная инспекция мэрии совместно с управлением Патрульной службы милиции проводит регулярные рейды по выявлению машин, припаркованных в зеленой зоне.

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