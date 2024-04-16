Чья машина? В Бишкеке просят убрать еще одну брошенную машину

На улице Исанова, 24 больше полугода стоит брошенная машина. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Прошу столичные службы и ОБДД Бишкека обратить внимание на автомашину, которая больше полугода стоит на обочине и создает помехи для движения транспорта. Улицы не должны превращаться в бесплатную стоянку для таких автомобилей», — написал он.

Фото читателя 24.kg. Брошенное авто