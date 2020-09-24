Без масок и дистанции. Партия собрала на ипподроме несколько тысяч человек

Партия «Мекеним Кыргызстан» собрала на ипподроме в Сокулуке несколько тысяч человек. При этом многие присутствующие без масок, также никто не соблюдает дистанцию. Об этом сообщают в социальных сетях.
«Было же предупреждение, что больше 50 человек нельзя собирать. Люди ради денег про все на свете забыли. Потом не удивляйтесь, что у нас снова будет расти число зараженных коронавирусом», — пишут очевидцы.
Ранее премьер-министр Кубатбек Боронов заявлял, что политические партии должны понимать свою ответственность и обеспечивать соблюдение масочного режима и других санитарно-эпидемиологических требований в период проведения агитационной кампании. Он также поручил органам местного самоуправления и профильным госорганам усилить контроль за соблюдением ограничений на организацию мероприятий с участием более 50 человек.
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