Без масок и дистанции. Партия собрала на ипподроме несколько тысяч человек

Партия «Мекеним Кыргызстан» собрала на ипподроме в Сокулуке несколько тысяч человек. При этом многие присутствующие без масок, также никто не соблюдает дистанцию. Об этом сообщают в социальных сетях.

Пользователи Сети недовольны тем, что политорганизация не соблюдает санитарные требования.

«Было же предупреждение, что больше 50 человек нельзя собирать. Люди ради денег про все на свете забыли. Потом не удивляйтесь, что у нас снова будет расти число зараженных коронавирусом», — пишут очевидцы.

Ранее премьер-министр Кубатбек Боронов заявлял, что политические партии должны понимать свою ответственность и обеспечивать соблюдение масочного режима и других санитарно-эпидемиологических требований в период проведения агитационной кампании. Он также поручил органам местного самоуправления и профильным госорганам усилить контроль за соблюдением ограничений на организацию мероприятий с участием более 50 человек.

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