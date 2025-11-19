17:15
USD 87.45
EUR 101.36
RUB 1.07
Общество

Где построят новый ипподром, рассказал мэр Бишкека

Фото 24.kg

Возле нового Ошского рынка построят ипподром, автовокзал и большой жилой комплекс. Об этом на пресс-конференции рассказал мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.

По его словам, работающие на рынке и автовокзале люди должны иметь возможность жить рядом.

«Напротив нового автовокзала на участке 234 гектара начнут строить жилые дома, детсады, школы, поликлиники, стадионы и ипподром. Сначала мы планировали построить ипподром в селе Военно-Антоновка, там есть более 200 гектаров земли. Но после исследования территории нам дали заключение, что строить там нельзя. Грунт не выдержит сооружение подобного типа. Поэтому ипподром построим возле нового Ошского рынка», — заключил градоначальник.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351532/
просмотров: 77
Версия для печати
Материалы по теме
Государству вернули проданный частникам участок у ипподрома Чолпон-Аты
Камчыбек Ташиев журналисттер эмне үчүн жазаланып жатканын айтып берди
Бишкек мэриясы «Ак-Кула» ат майданын бузууга дээрлик 40 миллион сом коротот
На разработку проектной документации нового ипподрома потратят 31 миллион сомов
Почему на ипподроме Чолпон-Аты работает ночной клуб. Ответ юриста
Бишкектеги «Аккула» ат майданы кайрадан аукционго коюлду
В Кыргызстане нашли место под новый ипподром. Где его построят
Курманкул Зулушев назвал громкие факты, которым надо дать юридическую оценку
Ипподром «Ак-Кула». Погибший скакун Манаса
Без масок и дистанции. Партия собрала на ипподроме несколько тысяч человек
Популярные новости
ГУОБДД напомнило водителям о&nbsp;запрете на&nbsp;установку LED-фар ГУОБДД напомнило водителям о запрете на установку LED-фар
В&nbsp;части Бишкека отключат подачу питьевой воды В части Бишкека отключат подачу питьевой воды
Экономия электроэнергии. После нагоняя президента мэр Оша разрешил работать кафе Экономия электроэнергии. После нагоняя президента мэр Оша разрешил работать кафе
Пожар на&nbsp;Айтматова. Президента просят выделить пострадавшим жилье от&nbsp;ГИК Пожар на Айтматова. Президента просят выделить пострадавшим жилье от ГИК
Бизнес
Тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo;&nbsp;&mdash; это стабильная связь и&nbsp;выгода для госслужащих Тариф «О!Мамлекеттик» — это стабильная связь и выгода для госслужащих
&laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; особая поддержка тем, кто служит стране каждый день «Мамлекеттик» от MEGA — особая поддержка тем, кто служит стране каждый день
Сто тысяч сомов в&nbsp;подарок за&nbsp;оплату в&nbsp;автобусе! Главный приз: квартира в&nbsp;Бишкеке Сто тысяч сомов в подарок за оплату в автобусе! Главный приз: квартира в Бишкеке
Переводы в&nbsp;Узбекистан теперь доступны через приложение &laquo;Элкарт Мобайл&raquo; Переводы в Узбекистан теперь доступны через приложение «Элкарт Мобайл»
19 ноября, среда
17:12
С начала года на дорогах Кыргызстана зафиксировано почти миллион нарушений С начала года на дорогах Кыргызстана зафиксировано почт...
17:10
Где построят новый ипподром, рассказал мэр Бишкека
17:09
В Бишкеке начали устанавливать главную новогоднюю елку
17:06
Гендиректора фирмы и ее дочь подозревают в хищении $1,47 миллиона. Их задержали
17:04
Золотой унитаз «Америка» продали на аукционе за $12,1 миллиона