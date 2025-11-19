Где построят новый ипподром, рассказал мэр Бишкека

Возле нового Ошского рынка построят ипподром, автовокзал и большой жилой комплекс. Об этом на пресс-конференции рассказал мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.

По его словам, работающие на рынке и автовокзале люди должны иметь возможность жить рядом.

«Напротив нового автовокзала на участке 234 гектара начнут строить жилые дома, детсады, школы, поликлиники, стадионы и ипподром. Сначала мы планировали построить ипподром в селе Военно-Антоновка, там есть более 200 гектаров земли. Но после исследования территории нам дали заключение, что строить там нельзя. Грунт не выдержит сооружение подобного типа. Поэтому ипподром построим возле нового Ошского рынка», — заключил градоначальник.