Пенсионеры не получили деньги за июль. В Соцфонде пообещали разобраться

В Бишкеке пенсионеры не получили пенсию за июль. Об этом в Facebook сообщила Асель Алиева.

«Почтовое отделение № 17. Восьмидесятилетние родители не могут получить пенсию за июль», — написала она.

В редакцию 24.kg также обратилась пенсионерка, которая заявила, что не получила пенсию в почтовом отделении № 76.

Заместитель начальника департамента по контролю за выплатами пенсий Социального фонда Илим Казыбеков сказал редакции, что все выплаты были своевременно профинансированы и почтовым отделениям, и банкам.

«В каждом случае надо разбираться отдельно. Необходимо обратиться в отделение Соцфонда в районе, пенсионером которого человек является», — отметил он.

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