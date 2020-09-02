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Агент 024

Стыдно перед туристами. По тротуарам города Чолпон-Аты опасно ходить

Тротуары на улице Советской в городе Чолпон-Ате разбиты, местами их нет вообще. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Возмущениям нет предела. Кыргызстан во всем мире славится своей жемчужиной — озером Иссык-Куль. А пробовали вы хоть раз пройти по Чолпон-Ате, как по другим курортным городкам мира? Тротуаров просто нет. Идешь по ним, как после бомбежки», — написал он.

«Чолпон-Ата — это лицо курортной зоны Иссык-Куля. И куда только смотрят губернатор и мэр? Стыдно перед соседними Казахстаном и Россией», — возмутился читатель.

Он интересуется, когда же решится вопрос с тротуарами в городе, а также с освещением на них.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/163784/
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