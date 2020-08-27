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Агент 024

Школьникам начали выдавать учебники. Посмотрите, в каком состоянии книги

Кыргызстанцы жалуются на состояние учебников, которые их детям выдают в школах. Об этом 24.kg сообщают читатели.

По их словам, учебные пособия разорваны, их невозможно восстановить. «Получили книги в школе, у многих родителей нет слов, одни эмоции. На выборы тратят миллионы, а дети должны учиться по таким учебникам. Почему?» — задаются вопросом читатели.

Пользователи социальных сетей отмечают, что в некоторых школах за негодные учебники требуют к тому же оплатить аренду.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/163423/
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