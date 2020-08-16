Чудаки парковки. Бишкекчане вынуждены обходить машины нарушителей

Читатели 24.kg прислали на WhatsApp и Telegram фотографии с нарушителями правил парковки.

В 8-м микрорайоне Бишкека водители оставляют свои машины на тротуаре. Ранее читатель уже сообщал о нарушителях на этом месте.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Постоянно паркуются на разметке пешеходного перехода и возле дома № 215 на улице Тыныстанова. Жители Бишкека также неоднократно присылали фото нарушителей с этого адреса.

Водитель автомашины «Мерседес» перегородил тротуар на пересечении улиц Жукеева-Пудовкина и Кулатова. Люди вынуждены были обходить машину нарушителя.

Еще один водитель, «не увидевший» разметку, поставил свою Toyota на перекрестке улицы Московской и бульвара Эркиндик.

Напомним, вице-мэр столицы Азиз Алымкулов пообещал ликвидировать хаотичную парковку на улицах города. И пока в мэрии думают, как это сделать, нарушители каждый день оставляют свои авто в неположенных местах.

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