Чудаки парковки. Бишкекчане вынуждены обходить машины нарушителей

Читатели 24.kg прислали на WhatsApp и Telegram фотографии с нарушителями правил парковки.
В 8-м микрорайоне Бишкека водители оставляют свои машины на тротуаре. Ранее читатель уже сообщал о нарушителях на этом месте.
Постоянно паркуются на разметке пешеходного перехода и возле дома № 215 на улице Тыныстанова. Жители Бишкека также неоднократно присылали фото нарушителей с этого адреса.
Водитель автомашины «Мерседес» перегородил тротуар на пересечении улиц Жукеева-Пудовкина и Кулатова. Люди вынуждены были обходить машину нарушителя.
Еще один водитель, «не увидевший» разметку, поставил свою Toyota на перекрестке улицы Московской и бульвара Эркиндик.
Напомним, вице-мэр столицы Азиз Алымкулов пообещал ликвидировать хаотичную парковку на улицах города. И пока в мэрии думают, как это сделать, нарушители каждый день оставляют свои авто в неположенных местах.
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