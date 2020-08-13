В Чуйской области ученику со слабой успеваемостью не дают продолжить обучение

В школе-гимназии № 1 имени Чингиза Айтматова родителей заставляют забрать детей со слабой успеваемостью после 9-го класса. Об этом 24.kg сообщил отец ученика Озгоруш Самсалиев.

По его словам, в этом году его сын окончил 9-й класс. «Сегодня директор школы Дарика Сартбаева вызвала нас и сообщила, что не примет моего сына в 10-й класс, так как экзамены он сдал на отметку «тройка». По этому поводу просит сдать дополнительный тест. «Тройка» же удовлетворительная оценка. Почему не дают продолжить обучение?» — задается вопросом Озгоруш Самсалиев.

Отметим, ранее родители учеников бишкекских школ также жаловались на подобную проблему, на что начальник управления образования мэрии Бишкека Эльмира Иманалиева ответила, что данное решение незаконно.

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