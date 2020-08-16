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Мгновения жизни. Рассвет в Бишкеке и необычные облака

Лето быстро заканчивается, как это ни печально. Но радует, что многие успели все-таки отдохнуть и хоть немного попутешествовать по Кыргызстану. Тем же, кто так и не успел никуда выбраться, мы предлагаем в качестве компенсации фотографии наших авторов, сделанных в самых разных уголках республики.

Начнем с Бишкека. Вот такой рассвет в столице запечатлел 3 августа наш постоянный автор Николай Манаковский.

«Закат солнца за Бишкеком на озере. Очень люблю выезды на природу, особенно рыбалку», — рассказала о своей фотографии Людмила Делова.

Людмилы Деловой
Фото Людмилы Деловой. Закат

А еще наши читатели любят немного пошутить. Так вышло у Светланы Симоненко, которая смогла в облаках разглядеть много всего интересного.

Недалеко от Бишкека, в районе Ак-Таша записала свое видео Кристина Кан.

Еще один наш автор — Мирлан, к сожалению, не стал раскрывать свою фамилию, но это нам не помешает опубликовать его фотографии пригорода Таласа.

И напоследок заберемся на юг Кыргызстана, а именно в южную столицу — город Ош. Порадовал нас видами города Максим Каравашкин.

Надеемся, работы наших авторов не оставили вас равнодушными. И не забывайте заходить к нам каждое воскресенье — нам есть, чем удивлять. Да, и пополнить ряды авторов рубрики так же просто, как и смотреть ее.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/162313/
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