Мгновения жизни. Рассвет в Бишкеке и необычные облака

Лето быстро заканчивается, как это ни печально. Но радует, что многие успели все-таки отдохнуть и хоть немного попутешествовать по Кыргызстану. Тем же, кто так и не успел никуда выбраться, мы предлагаем в качестве компенсации фотографии наших авторов, сделанных в самых разных уголках республики.
Начнем с Бишкека. Вот такой рассвет в столице запечатлел 3 августа наш постоянный автор Николай Манаковский.
«Закат солнца за Бишкеком на озере. Очень люблю выезды на природу, особенно рыбалку», — рассказала о своей фотографии Людмила Делова.
А еще наши читатели любят немного пошутить. Так вышло у Светланы Симоненко, которая смогла в облаках разглядеть много всего интересного.
Недалеко от Бишкека, в районе Ак-Таша записала свое видео Кристина Кан.
Еще один наш автор — Мирлан, к сожалению, не стал раскрывать свою фамилию, но это нам не помешает опубликовать его фотографии пригорода Таласа.
И напоследок заберемся на юг Кыргызстана, а именно в южную столицу — город Ош. Порадовал нас видами города Максим Каравашкин.
Надеемся, работы наших авторов не оставили вас равнодушными. И не забывайте заходить к нам каждое воскресенье — нам есть, чем удивлять. Да, и пополнить ряды авторов рубрики так же просто, как и смотреть ее.
Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.
Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.
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